Голанд побив черговий бомбардирський рекорд в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відкрив рахунок у матчі 13-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Про це повідомляє Opta.

23-річний норвежець відзначився забитим голом на 27-й хвилині зустрічі.

Це 50-й гол нападника в чемпіонаті Англії, йому для цього знадобилося 48 матчів. Голанд став гравцем, який найшвидше в історії АПЛ забив 50 голів.

Erling Haaland becomes the fastest player to 50 Premier League goals in history (48 games).



He's absolutely obliterated the record, hasn't he?😅#MCILIV pic.twitter.com/wfdfzQJr94