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Голанд побив черговий бомбардирський рекорд в АПЛ

Норвежець відзначився забитим голом у матчі з Ліверпулем
Сьогодні 15:16 217 0
Голанд побив черговий бомбардирський рекорд в АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відкрив рахунок у матчі 13-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

Про це повідомляє  Opta.

23-річний норвежець відзначився забитим голом на 27-й хвилині зустрічі.

Це 50-й гол нападника в чемпіонаті Англії, йому для цього знадобилося 48 матчів. Голанд став гравцем, який найшвидше в історії АПЛ забив 50 голів.

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