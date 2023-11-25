Голанд побив черговий бомбардирський рекорд в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відкрив рахунок у матчі 13-го туру АПЛ проти Ліверпуля.
Про це повідомляє Opta.
23-річний норвежець відзначився забитим голом на 27-й хвилині зустрічі.
Це 50-й гол нападника в чемпіонаті Англії, йому для цього знадобилося 48 матчів. Голанд став гравцем, який найшвидше в історії АПЛ забив 50 голів.
Erling Haaland becomes the fastest player to 50 Premier League goals in history (48 games).— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 25, 2023
He's absolutely obliterated the record, hasn't he?😅#MCILIV pic.twitter.com/wfdfzQJr94
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!