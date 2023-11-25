Інгулець вирвав нічию в Гірник-Спорт, Лівий берег розгромив Вікторію: результати матчів Першої ліги

Сьогодні, 25-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 18-го туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 25 листопада
Діназ - МФК Металург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 16 Кириченко
Інгулець - Гірник-Спорт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Гора, 1:1 - 83 Кольцов (пен)
Лівий берег - Вікторія 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 12 Когут, 2:0 - 21 Співаков, 3:0 - 40 Якимів, 4:0 - 58 Співаков, 5:0 - 84 Синиця
ФСК Маріуполь - Кремінь 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Харжевський
Чернігів - СК Полтава 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 19 Копитов, 0:2 - 47 Щербак, 1:2 - 82 Кодайн, 2:2 - 90+4 Романченко
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