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Райс: Зінченко - головний жартівник Арсенала

Півзахисник Арсенала розповів про Зінченка
Сьогодні 14:00 172 0
Райс: Зінченко - головний жартівник Арсенала
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Райс

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко - найяскравіша особистість у роздягальні команди.

Про це розповів хавбек "канонірів" Деклан Райс.

  Брентфорд - Арсенал: де дивитися матч АПЛ

"Зінченко, безумовно, найяскравіша особистість у роздягальні Арсенала. Він божевільний. Він такий смішний. Я б, напевно, сказав, що він головний жартівник команди. Багато інших хлопців, напевно, також сказали б це. Він постійно заводить нас. Атмосфера в роздягальні, чесно кажучи, дуже хороша", - сказав Райс.

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