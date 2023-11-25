Райс: Зінченко - головний жартівник Арсенала

Захисник Арсенала Олександр Зінченко - найяскравіша особистість у роздягальні команди.

Про це розповів хавбек "канонірів" Деклан Райс.

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"Зінченко, безумовно, найяскравіша особистість у роздягальні Арсенала. Він божевільний. Він такий смішний. Я б, напевно, сказав, що він головний жартівник команди. Багато інших хлопців, напевно, також сказали б це. Він постійно заводить нас. Атмосфера в роздягальні, чесно кажучи, дуже хороша", - сказав Райс.