Джерело - MEGOGO.

Вже у вівторок, 28 листопада о 19:45, на Шахтар чекає друга зустріч з Антверпеном, цього разу – на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі.

На цій зустрічі для нашої команди вкрай важливі три очки. Перемога над Барсою в четвертому турі відкрила для українського клубу нові перспективи в турнірі й наша команда ще може поборотись за вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Проте спершу необхідно перемогти Антверпен.

Минулий матч проти бельгійців виявився вкрай нервовим для "гірників". Після першого тайму рахунок був 2:0 на користь господарів поля. Проте в другому таймі завдяки дублю Сікана та голу Ракицького зі штрафного нашій команді вдалося перегорнути гру та здобути перемогу.

Передматчева студія розпочнеться о 18:30. До ведучих Олександри Кучеренко та Володимира Кобелькова долучаться гості: ексфутболіст збірної України, а нині тренер ФК "Епіцентр Кам’янець-Подільський" Сергій Нагорняк, а також аналітик та колишній заступник головного редактора Forbes Україна Володимир Ланда. Коментуватимуть гру Сергій Лукʼяненко та легендарний футболіст київського Динамо, а нині тренер Олександр Головко.

Матч можна переглянути ексклюзивно на MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт". Також трансляція матчу буде доступною на власному каналі медіасервісу "MEGOGO Футбол Перший".