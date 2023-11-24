Пушич: Футбол не завжди справедливий

Шахтар розчарований результатом матчу із Поліссям у 15 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Ми сьогодні грали дуже добре. Однак футбол не завжди справедливий. У нас було багато моментів, ми повинні були виграти, але після паузи ми не змогли підготуватися.

Я задоволений тим, як ми зіграли. Я думаю, що ми домінували з першої до останньої секунди, ми не дали створити супернику жодного шансу. Організація гри була відмінною. Ми володіли м’ячем, створювали моменти. Ми багато часу проводили в останній третині поля. Ми заслужили виграти сьогодні. Я пишаюсь своєю командою. Нам треба було забити гол, на жаль, нам цього не вдалося.

Я не здивований, що матч проходив у бойовій манері. Іноді суперник грав жорстко проти нас, але це частина гри, й ми не скаржимося на це. У такій манері проходила гра й ми мали шукати рішення для цих задач. Це жорстка гра, але це гра двох команд з верхівки турнірної таблиці. Це нормально для футболу", - відзначив Пушич.