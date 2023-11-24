Надєїн: Матчі з глядачами проводить не тільки Верес

Необхідно зняти заборону на допуск уболівальників на матчі чемпіонату України.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"Матчі без присутності уболівальників - кричуща проблема. Настільки, що, наприклад, у Києві проходять концерти з глядачами – повний Палац спорту. Буквально на наступний день грають у баскетбол без глядачів. Яка тут логіка? Можливо, зіграти у футбол у перерві концерту?

Ті ж самі люди в тому самому приміщення та у той самий час проводять захід, на якому присутні тисячі людей у центрі столиці. Спорт без глядачів вмирає. Таке враження, що хтось навмисне робить, щоб спорт в Україні не розвивався.

Матчі з глядачами проводить не тільки Верес. Ми все одно допускаємо акціонерів на гру, а подивіться, скільки сьогодні присутньо глядачів. Ті, хто працюють з аудиторією, заводять людей на стадіон. Але не в тій кількості – і вони виявляються порушниками.

Хтось сидить в кабінеті та розповідає, що не можна. Тільки от саме на стадіон, не дай боже, попаде ракета. От саме на стадіоні небезпечно для життя. На концерті на тому ж місці безпечно, в театрі безпечно, а на стадіоні – ні.

Що це за людина? У Вереса і так багато скандалів зараз, давайте цей скандал перенесемо на пізніше, якщо рішення не приймуть. Не хочу називати прізвище цієї людини. Вистачить скандалів за цих 2 тижні. Візьмемо паузу та повернемося пізніше", - сказав Надєїн.