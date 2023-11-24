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Невертон та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Поліссям

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 18:08 252 0
Невертон та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Поліссям

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграє з Поліссям у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Педріньо, Козік, Ракіцький, Егіналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Кащук, Келсі

Полісся: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Шаповал, Крушинський, Танковський, Грицук, Козак, Макуана, Будківський

Запасні: Кудрик, Гітченко, Жаржу Мозес, Кравченко, Смоляков, Огіря, Кушніренко, Мустафаєв, Шастал, Янаков, Аріелсон, Поспєлов

Початок о 19:00 за київським часом. 

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