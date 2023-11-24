Федорчук: П'янич та Джеко свої кращі матчі вже зіграли

Збірна України буде фаворитом у матчі проти Боснії і Герцоговини в плей-оф відбору на Євро-2024.

Про це розповів відомий ексфутболіст Олег Федорчук.

"Ще кілька сезонів тому я б назвав шанси української та боснійської збірних – рівними. Але останнім часом ситуація дещо змінилася, вважаю, що багаторічні лідери балканців Міралем П'янич, Едін Джеко свої кращі матчі вже зіграли, тоді, як наша молодь помітно додала й тому фаворити, на мій погляд, українці , в відсотках, десь 60 на 40.

Також важливо, що в нас ще ветерани не сказали свого останнього слова, а ціла група гравців задіяна в топ-чемпіонатах й змушує з собою рахуватися, нарешті, в України дуже потенційно сильна атака.

Що непокоїть, передусім, формат, коли все вирішується в одному протистоянні. В поєдинках навиліт можливі сюрпризи й далеко не завжди гору бере більш сильний. Тут дуже багато буде залежати від того хто з тренерів візьме на озброєння більш ефективну тактику. Та й терміни проведення гостьового матчу не з сприятливих для футболістів з чемпіонату УПЛ, де команди в березні тільки набирають розгін.

Все ж, як би там не було, я вірю в Сергія Реброва та його підопічних, що вони врахують кожну дрібницю при підготовці й подолають боснійський бар'єр на шляху до фінальної частини Євро-2024", - відзначив Федорчук.