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Надєїн: У Вересі будуть ще легіонери

Президент Вереса розповів про можливе підсилення команди
Сьогодні 15:50 156 0
Надєїн: У Вересі будуть ще легіонери
#Верес, #Іван Надеїн

Джерело - Tribuna.com.

Верес має намір підписати легіонерів у майбутніх трансферних вікнах.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надеїн.

"Яго Сікейра - посилив нашу команду. Як і Жуліо Сезар. Він додав фактурності в обороні. Так, будуть ще легіонери. Ми над цим працюємо. Більше тридцяти гравців в нашому листі. Можливо, повернеться хтось з тих, хто вже грав в команді. Але щоб когось підписати - хтось має піти", - сказав Надєїн.

  Надєїн: Ніякого банкрутства Вереса немає

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