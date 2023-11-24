Надєїн: У Вересі будуть ще легіонери

Верес має намір підписати легіонерів у майбутніх трансферних вікнах.

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надеїн.

"Яго Сікейра - посилив нашу команду. Як і Жуліо Сезар. Він додав фактурності в обороні. Так, будуть ще легіонери. Ми над цим працюємо. Більше тридцяти гравців в нашому листі. Можливо, повернеться хтось з тих, хто вже грав в команді. Але щоб когось підписати - хтось має піти", - сказав Надєїн.