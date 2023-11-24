Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Голандом

Контракт норвежця діє до 2027 року

Джерело - TEAMtalk.

Манчестер Сіті наполегливо працює над тим, щоб переконати нападника Ерлінга Голанда підписати нову угоду.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Контракт діє до 2027 року. Угода включає пункти, які означають, що він може піти в майбутньому за встановлену ціну.

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"Містяни" хочуть скасувати ці пункти та пропонує суттєве підвищення зарплати натомість, але табір Голанда не зацікавлений у цьому.

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