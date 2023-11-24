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Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Голандом

Контракт норвежця діє до 2027 року
Сьогодні 15:03 183 0
Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з Голандом
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - TEAMtalk.

Манчестер Сіті наполегливо працює над тим, щоб переконати нападника Ерлінга Голанда підписати нову угоду.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Контракт діє до 2027 року. Угода включає пункти, які означають, що він може піти в майбутньому за встановлену ціну.

  Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ

"Містяни" хочуть скасувати ці пункти та пропонує суттєве підвищення зарплати натомість, але табір Голанда не зацікавлений у цьому.

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