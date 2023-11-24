Тренер Динамо Загреб вирішив вигнати Михайліченка після поразки Балкані

Головний тренер загребського Динамо Сєргєй Якирович вирішив позбутися українського захисника Богдана Михайліченка після поразки в Лізі конференцій.

Про це він розповів порталу N1.

Після поразки від Балкані у Приштині я вирішив вигнати його. Хай навіть громадськість думає, що я зробив це через його гру, але це неправда. Тоді б я вигнав 10 гравців! Але якщо ти приходиш після гри в роздягальню і першим ділом знімаєш труси й береш телефон, говориш легковажно, ніби нічого не сталося...

А я злий через поразку, половина гравців ламає роздягальню! Ну, значить, ти там тільки фізично, а думками десь в іншому місці, і я думаю, що такі гравці нам не потрібні. І я думаю, що вони недооцінюють Динамо, що дуже важливо підкреслити", - сказав Якирович.

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