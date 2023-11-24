Головне
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 09:36 3103 1
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 11:18 1004
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 625
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 973
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 1173
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 426
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 1945
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 636
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1435
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6732
Прямі трансляції

Тренерський штаб Манчестер Юнайтед може змінити підхід до гравців

Тренерський штаб МЮ незадоволений атмосферою в команді
Сьогодні 09:34 206 0
Тренерський штаб Манчестер Юнайтед може змінити підхід до гравців
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Daily Mail.

У складі Манчестер Юнайтед не вистачає тієї єдності, яка була в минулому сезоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Не посприяло ситуації й різне ставлення гравців до відсторонення Джейдона Санчо.

Це свідчить про розкол у команді на тих, хто вітає дисципліну Еріка тен Гага, і тих, хто її не сприймає.

У приватних розмовах деякі члени тренерського штабу обговорювали можливість застосування більш м'якого підходу до команди, щоб налаштувати футболістів на потрібний лад перед вирішальним відрізком ігор.

Повідомлялося, що Тен Гаг може провести чергову чистку в Манчестер Юнайтед.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Судаков близький до переходу у Ювентус Судаков близький до переходу у Ювентус 1173
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 2021
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1945
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною 1435
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6732
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України 3103 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45440
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10880
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31276
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17504 6
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 307953
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122543