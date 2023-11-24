Тренерський штаб Манчестер Юнайтед може змінити підхід до гравців

Тренерський штаб МЮ незадоволений атмосферою в команді

Джерело - Daily Mail.

У складі Манчестер Юнайтед не вистачає тієї єдності, яка була в минулому сезоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Не посприяло ситуації й різне ставлення гравців до відсторонення Джейдона Санчо.

Це свідчить про розкол у команді на тих, хто вітає дисципліну Еріка тен Гага, і тих, хто її не сприймає.

У приватних розмовах деякі члени тренерського штабу обговорювали можливість застосування більш м'якого підходу до команди, щоб налаштувати футболістів на потрібний лад перед вирішальним відрізком ігор.

Повідомлялося, що Тен Гаг може провести чергову чистку в Манчестер Юнайтед.

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