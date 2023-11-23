Вацко розкритикував MEGOGO за передматчеві студії на ігри збірної України

MEGOGO на важливий матч збірної України проти Італії запросив на передматчеву студію коміків Олега Маслюка та Костянтина Трембовецького.

Про це розповів коментатор та журналіст Віктор Вацко.

"Як я ставлюсь до студії MEGOGO? Ну, от такий рівень мовника і професіоналізму продюсерської групи організаторів. Я люблю і поважаю Олега Маслюка і Костю Трембовецького. Але, знаєте, я не можу уявити десь в Англії, у студії офіційного мовника на такому матчі - на матчі величезної ваги - експертами студії, наприклад, Роуена Аткінсона чи Сашу Барона Коена.

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Потрібно розуміти - це футбольна студія. Тут люди чекають експертної думки. Чекають думки людей, які розуміють футбол і здатні пояснити нам (простим уболівальникам) тонкощі і деталі футболу. Розібрати ключові епізоди, зробити правильні акценти стосовно гри. У "Головну Команду" Іван Гресько (тодішній шеф-продюсер каналів Футбол) підбирав людей: Євген Левченко, Вадим Євтушенко, В'ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік. Той же Гліб Платов дебютував в українському медіа-просторі, як тактичний аналітик, саме у програмі "Головна Команда". Готувались, обирали моменти з попередніх матчів, щоб дати характеристику супернику, сиділи під час матчу і обирали моменти, які окремо треба вирізати і розмалювати.

І це робота. Робота телевізійних продюсерів з людьми. Зрозуміти - хто підходить, а хто ні. Пояснити, що ця людина, яка з футболу на "тєлік" прийшла, робить правильно, а що треба виправити. Коли потрібна більш розлога думка, а коли треба лаконічно.

Так не буває - віддати мільйони євро за права на трансляцію, але людей винаймати за 2 копійки. А коли ти людині платиш, ти з неї можеш вимагати. MEGOGO 3 роки транслює ЛЧ, яку придбали за рекордні в історії українського телебачення гроші. Півтора року транслює національну збірну, але там так і не зрозуміли, що це так просто не робиться: "Алло, у нас сьогодні студія, прийди до нас і побалакаємо про що-небудь", - сказав Вацко.