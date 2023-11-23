Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Вчора 13:14 1750
Розсмішити вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Вчора 21:02 996 1
Алонсо очолить Баварію у наступному році
Вчора 19:25 402
Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики
Вчора 18:10 551
Судаков близький до переходу у Ювентус
Вчора 17:13 824
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Вчора 16:37 320
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Вчора 15:04 1766
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Вчора 14:56 521
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Вчора 14:26 1185
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Вчора 13:16 6408
Прямі трансляції

Вацко розкритикував MEGOGO за передматчеві студії на ігри збірної України

Віктор Вацко розкритикував транслятора матчів збірної України за підбір гостей та якість студії перед матчем.
Вчора 23:09 236 0
Вацко розкритикував MEGOGO за передматчеві студії на ігри збірної України
#Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO на важливий матч збірної України проти Італії запросив на передматчеву студію коміків Олега Маслюка та Костянтина Трембовецького.

Про це розповів коментатор та журналіст Віктор Вацко.

"Як я ставлюсь до студії MEGOGO? Ну, от такий рівень мовника і професіоналізму продюсерської групи організаторів. Я люблю і поважаю Олега Маслюка і Костю Трембовецького. Але, знаєте, я не можу уявити десь в Англії, у студії офіційного мовника на такому матчі - на матчі величезної ваги - експертами студії, наприклад, Роуена Аткінсона чи Сашу Барона Коена.

Актуально: Розсмішити вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України

Потрібно розуміти - це футбольна студія. Тут люди чекають експертної думки. Чекають думки людей, які розуміють футбол і здатні пояснити нам (простим уболівальникам) тонкощі і деталі футболу. Розібрати ключові епізоди, зробити правильні акценти стосовно гри. У "Головну Команду" Іван Гресько (тодішній шеф-продюсер каналів Футбол) підбирав людей: Євген Левченко, Вадим Євтушенко, В'ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік. Той же Гліб Платов дебютував в українському медіа-просторі, як тактичний аналітик, саме у програмі "Головна Команда". Готувались, обирали моменти з попередніх матчів, щоб дати характеристику супернику, сиділи під час матчу і обирали моменти, які окремо треба вирізати і розмалювати.

І це робота. Робота телевізійних продюсерів з людьми. Зрозуміти - хто підходить, а хто ні. Пояснити, що ця людина, яка з футболу на "тєлік" прийшла, робить правильно, а що треба виправити. Коли потрібна більш розлога думка, а коли треба лаконічно.

Так не буває - віддати мільйони євро за права на трансляцію, але людей винаймати за 2 копійки. А коли ти людині платиш, ти з неї можеш вимагати. MEGOGO 3 роки транслює ЛЧ, яку придбали за рекордні в історії українського телебачення гроші. Півтора року транслює національну збірну, але там так і не зрозуміли, що це так просто не робиться: "Алло, у нас сьогодні студія, прийди до нас і побалакаємо про що-небудь", - сказав Вацко.

Їм не потрібен Ігор Кондратюк: Суспільне Спорт – безкоштовна (і краща) версія MEGOGO на ЧС-2022

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 8226
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1766
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 1750
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 2308
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 2309
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6408
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155536 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85329 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3491
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33008
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13524 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25671 1