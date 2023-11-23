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Гравець Полісся: Легіонери ще не зовсім розуміють, що таке війна

Артем Козак прокоментував адаптацію новачків Полісся
Вчора 23:52 138 0
Гравець Полісся: Легіонери ще не зовсім розуміють, що таке війна
#Полісся

Джерело - polissyafc.com.

Легіонери Полісся не всі розуміють, що таке війна.

Про це розповів півзахисник житомирського клубу Артем Козак.

"Комусь треба більше часу на адаптацію, комусь менше. Хлопці, що прийшли? У плані спілкування - їм легко. Багато хто з нас знає англійську. Не володіємо французькою, але нам допомагає перекладач, намагається налагодити нашу комунікацію. До побуту всі звикли швидко, а от до гри - ще потрібен час.

Тим паче, що вони приїхали здалеку, а наша країна ще й у стані війни. Думаю, деякі хлопці ще не розуміють, що це таке до кінця. Вони чують тривоги, щось розуміють, але не до кінця, - сказав Козак.

Раніше Артем Козак прокоментував матч проти Шахтаря.

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