Гравець Полісся: Легіонери ще не зовсім розуміють, що таке війна

Легіонери Полісся не всі розуміють, що таке війна.

Про це розповів півзахисник житомирського клубу Артем Козак.

"Комусь треба більше часу на адаптацію, комусь менше. Хлопці, що прийшли? У плані спілкування - їм легко. Багато хто з нас знає англійську. Не володіємо французькою, але нам допомагає перекладач, намагається налагодити нашу комунікацію. До побуту всі звикли швидко, а от до гри - ще потрібен час.

Тим паче, що вони приїхали здалеку, а наша країна ще й у стані війни. Думаю, деякі хлопці ще не розуміють, що це таке до кінця. Вони чують тривоги, щось розуміють, але не до кінця, - сказав Козак.