Захисник Манчестер Юнайтед може змінити футбольне громадянство

Захисник може виступати за ДР Конго

Футболіст Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака може почати представляти на міжнародному рівні африканську збірну

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Правому захиснику манкуніанців надійшла пропозиція поїхати на Кубок африканських націй у складі збірної ДР Конго.

У Ван-Біссаки є один матч за збірну ДР Конго до 17 років, звідки родом його предки, але далі він вирішив представляти Англію, однак, за основну збірну він так і не зіграв, тому знову може змінити футбольне громадянство.

Орнштейн зазначає, що Аарон серйозно розглядає скористатися можливістю, яка йому випала.

Раніше повідомлялося, що Каземіро може покинути Манчестер Юнайтед.