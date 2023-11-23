Захисник Манчестер Юнайтед може змінити футбольне громадянство

Футболіст Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака може почати представляти на міжнародному рівні африканську збірну
Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
Правому захиснику манкуніанців надійшла пропозиція поїхати на Кубок африканських націй у складі збірної ДР Конго.
У Ван-Біссаки є один матч за збірну ДР Конго до 17 років, звідки родом його предки, але далі він вирішив представляти Англію, однак, за основну збірну він так і не зіграв, тому знову може змінити футбольне громадянство.
Орнштейн зазначає, що Аарон серйозно розглядає скористатися можливістю, яка йому випала.
Раніше повідомлялося, що Каземіро може покинути Манчестер Юнайтед.