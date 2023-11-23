Захисник Полісся переніс операцію

Орієнтовний термін відновлення – 2,5 місяці

Захисник Полісся Євген Морозко успішно переніс операцію на плечі.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

На відновлення гравцеві знадобиться 2,5-3 місяці.

“Під час матчу з Металістом 1925 Євген Морозко зазнав ушкодження, а саме вивиху плечового суглоба. В травматологічному відділенні міської лікарні №1 вивих було вправлено, втім, після проведення МРТ було виявлено пошкодження передньої суглобової губи даного суглоба. Травма такого роду у спортсменів потребує оперативного лікування. В середу, 22 листопада, було проведено оперативне втручання. Стан Євгена наразі в нормі, орієнтовний термін відновлення — 2,5 місяці”, – повідомив лікар Полісся Вадим Попов.

Морозко приєднався до Полісся влітку 2021 року на правах оренди з Колосу, а за рік став повноцінним гравцем житомирської команди.