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Захисник Полісся переніс операцію

Орієнтовний термін відновлення – 2,5 місяці
Сьогодні 20:38 154 0
Захисник Полісся переніс операцію
#Морозко, #Полісся

Джерело - polissyafc.com.

Захисник Полісся Євген Морозко успішно переніс операцію на плечі.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

На відновлення гравцеві знадобиться 2,5-3 місяці.

“Під час матчу з Металістом 1925 Євген Морозко зазнав ушкодження, а саме вивиху плечового суглоба. В травматологічному відділенні міської лікарні №1 вивих було вправлено, втім, після проведення МРТ було виявлено пошкодження передньої суглобової губи даного суглоба. Травма такого роду у спортсменів потребує оперативного лікування. В середу, 22 листопада, було проведено оперативне втручання. Стан Євгена наразі в нормі, орієнтовний термін відновлення — 2,5 місяці”, – повідомив лікар Полісся Вадим Попов.

Морозко приєднався до Полісся влітку 2021 року на правах оренди з Колосу, а за рік став повноцінним гравцем житомирської команди. 

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