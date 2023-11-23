Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 1159
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Сьогодні 16:37 15
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:04 1440
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 248
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 614
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 5765
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 538
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 1509
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 609
Валенсія може перервати оренду Яремчука
Вчора 21:24 748
Прямі трансляції

“Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря

Разом з треком Ольга Ракіцька презентує потужний кліп, знятий за участю фанів чинного чемпіона України
Сьогодні 15:02 231 0
“Помаранчеве серце”: Ракіцька присвятила пісню всім фанам Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Якось в інтерв’ю чоловік співачки  Ярослав Ракіцький назвав своє серце помаранчевим. Тобто таким, що навіки належить Шахтарю. Цей образ запав в душу його дружині настільки, що вона написала пісню. 

Оля каже: мені важко змиритися, що Шахтар вже 9 років не має можливості грати домашні матчі на рідному стадіоні, та я, як і всі фани, памʼятаю ті чудові часи на Донбас-Арені, коли кожен похід на матч був справжнім святом! Зараз нас всіх розкидало містами і країнами, але мені дуже хотілося завдяки пісні обʼєднати усіх, адже де б ми не були, серцем ми все одно разом! 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Оля Ракицкая (@olya_rakitska)

Окремо хочеться сказати про співпрацю у створенні відео до пісні з культовим українським режисером, автором легендарної “Фортеці Бахмут” Віктором Скуратовським. У кожному своєму кліпі він шукає щирість і несамовитість, чого у фанатів Шахтаря завжди було в достатку. Тож кліп, над яким працювала крута і талановита команда, вийшов наповнений шаленим драйвом вболівальників від першої до останньої секунди.

До слова, кожен учасник масових сцен - не актор, а щирий вболівальник Шахтаря. З усіма Оля домовлялася особисто, і кожен з них знайшов час у свій робочий день прийти взяти участь у зйомках. Додавало запалу ще й те, що у призначений день здійнялася буря, яка зривала дахи з будинків, і знімальний процес довелося перенести на наступну дату, коли погода була спокійнішою. Та все ж буря продовжувала вирувати, тільки вже на трибунах.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Оля Ракицкая (@olya_rakitska)

Окремо фани Шахтаря, які зараз проживають в інших країнах, відповідно до технічного завдання Олі, надіслали свої відео, де під приспів “Помаранчевого серця” демонстрували фірмові шахтарські молотки, стрибали та обіймалися.

А головна мрія, яку носить у своєму серці Оля Ракіцька - це разом з фанами виконати “Помаранчеве серце” на українській Донбас-Арені!

Дата виходу кліпу - 25 листопада.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 1584
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія 2865 1
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1440
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 1509
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 5765
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 3692
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155514 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13423 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 144115
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21829
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17449 6
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43106 1