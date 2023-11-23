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Рекордсмен збірної Болівії завершив кар'єру в національній команді

Останньою для нього стала гра проти збірної Уругваю
Сьогодні 12:18 196 0
Рекордсмен збірної Болівії завершив кар'єру в національній команді

Джерело - Transfermarkt.

Форвард збірної Болівії Марсело Морено завершив кар'єру у національній команді.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Останньою для нього стала гра проти збірної Уругваю (0:3) у відборі на ЧС-2026.

  Уругвай - Болівія 3:0: огляд матчу відбору на ЧС-2026

Вболівальники провели його аплодисментами після заміни, також його привітали гравці обох команд.

36-річний Морено є рекордсменом збірної Болівії за кількістю матчів (108) та голів (31). Він виступав за команду з 2007 року.

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