Рекордсмен збірної Болівії завершив кар'єру в національній команді

Останньою для нього стала гра проти збірної Уругваю

Джерело - Transfermarkt.

Форвард збірної Болівії Марсело Морено завершив кар'єру у національній команді.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Останньою для нього стала гра проти збірної Уругваю (0:3) у відборі на ЧС-2026.

Уругвай - Болівія 3:0: огляд матчу відбору на ЧС-2026

Вболівальники провели його аплодисментами після заміни, також його привітали гравці обох команд.

36-річний Морено є рекордсменом збірної Болівії за кількістю матчів (108) та голів (31). Він виступав за команду з 2007 року.

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