Джерело - football-observatory.com.
Динамо із серйозним відривом очолило список із клубів 60 світових ліг за середнім показником ігрового часу, що отримується на полі клубними вихованцями.
Київський клуб віддав випускникам своєї Академії 82,9% ігрового часу. Другу сходинку посів білоруський Мінськ (71,5%), а третім став іспанський Атлетік (68,9%).
Топ-10 клубів світу, які роблять ставку на своїх вихованців за версією CIES:
- Динамо (Київ, Україна) – 82,9 %
- ФК Мінськ (Мінськ, Білорусь) – 71,5 %
- Атлетік (Більбао, Іспанія) – 68,9 %
- Енвігадо (Колумбія) – 67,8 %
- Ворскла (Полтава, Україна) – 61,1 %
- Жиліна (Словаччина) – 61 %
- Вільярреал (Іспанія) – 60,8 %
- Хімнасія Ла Плата (Аргентина) – 60,1 %
- Шахтар (Донецьк, Україна) – 55,8 %
- Словацко (Чехія) – 52,4 %
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