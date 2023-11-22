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Динамо очолило світовий рейтинг за найбільшою кількістю вихованців

Динамо очолило світовий рейтинг за найбільшою кількістю вихованців
Вчора 23:50 326 0
Динамо очолило світовий рейтинг за найбільшою кількістю вихованців
#Динамо Київ

Джерело - football-observatory.com.

Динамо із серйозним відривом очолило список із клубів 60 світових ліг за середнім показником ігрового часу, що отримується на полі клубними вихованцями.

Київський клуб віддав випускникам своєї Академії 82,9% ігрового часу. Другу сходинку посів білоруський Мінськ (71,5%), а третім став іспанський Атлетік (68,9%).

Топ-10 клубів світу, які роблять ставку на своїх вихованців за версією CIES:

  1. Динамо (Київ, Україна) – 82,9 %
  2. ФК Мінськ (Мінськ, Білорусь) – 71,5 %
  3. Атлетік (Більбао, Іспанія) – 68,9 %
  4. Енвігадо (Колумбія) – 67,8 %
  5. Ворскла (Полтава, Україна) – 61,1 %
  6. Жиліна (Словаччина) – 61 %
  7. Вільярреал (Іспанія) – 60,8 %
  8. Хімнасія Ла Плата (Аргентина) – 60,1 %
  9. Шахтар (Донецьк, Україна) – 55,8 %
  10. Словацко (Чехія) – 52,4 %

Раніше повідомлялося, що Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21.

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