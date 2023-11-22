Динамо очолило світовий рейтинг за найбільшою кількістю вихованців

Динамо із серйозним відривом очолило список із клубів 60 світових ліг за середнім показником ігрового часу, що отримується на полі клубними вихованцями.

Київський клуб віддав випускникам своєї Академії 82,9% ігрового часу. Другу сходинку посів білоруський Мінськ (71,5%), а третім став іспанський Атлетік (68,9%).

Топ-10 клубів світу, які роблять ставку на своїх вихованців за версією CIES:

Динамо (Київ, Україна) – 82,9 % ФК Мінськ (Мінськ, Білорусь) – 71,5 % Атлетік (Більбао, Іспанія) – 68,9 % Енвігадо (Колумбія) – 67,8 % Ворскла (Полтава, Україна) – 61,1 % Жиліна (Словаччина) – 61 % Вільярреал (Іспанія) – 60,8 % Хімнасія Ла Плата (Аргентина) – 60,1 % Шахтар (Донецьк, Україна) – 55,8 % Словацко (Чехія) – 52,4 %

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