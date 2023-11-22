Реал підшукав заміну Луніну

Джерело - sport.ua.
Реал почав вивчати кандидатуру резервного голкіпера на наступний сезон.
Про це повідомляє thehardtackle.com.
Мадридський клуб зацікавлений у купівлі 17-річного голкіпера турецького Трабзонспора Онуралпа Чевіккана. Реал націлений на купівлю молодого воротаря уже цієї зими.
Повідомлялось, що "вершкові" планують продовжити угоду з українським стражем воріт Андрієм Луніним, але проблема може виникнути в тому, що українець може прийняти остаточне рішення покинути клуб.
Нагадаємо, Бетіс цікавиться Луніним.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!