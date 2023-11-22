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Реал підшукав заміну Луніну

Реал шукає резервного голкіпера
Сьогодні 22:23 263 0
Реал підшукав заміну Луніну
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Реал почав вивчати кандидатуру резервного голкіпера на наступний сезон.

Про це повідомляє thehardtackle.com.

Мадридський клуб зацікавлений у купівлі 17-річного голкіпера турецького Трабзонспора Онуралпа Чевіккана. Реал націлений на купівлю молодого воротаря уже цієї зими.

Повідомлялось, що "вершкові" планують продовжити угоду з українським стражем воріт Андрієм Луніним, але проблема може виникнути в тому, що українець може прийняти остаточне рішення покинути клуб.

Нагадаємо, Бетіс цікавиться Луніним.

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