Скалоні обдумує відхід зі збірної Аргентини

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розглядає відхід зі своєї нинішньої посади.

Про це розповів сам аргентинський фахівець.

"Аргентині потрібен тренер, який спроможний дати всю можливу енергію і який почувається добре… Мені потрібно зупинити м’яч і подумати, у цей момент у мене є багато про що розмірковувати.

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Футболісти багато віддали всьому тренерському штабу, тому це потрібно брати до уваги. Це не прощання чи щось подібне, але мені потрібно подумати, тому що планка дуже висока, важко продовжувати і складно перемагати. Мені потрібно трохи подумати про це. Після роздумів я поговорю з президентом федерації та гравцями", - розповів Скалоні.