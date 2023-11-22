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Скалоні обдумує відхід зі збірної Аргентини

Наставник мотивував це попередніми результатами команди.
Сьогодні 20:10 228 0
Скалоні обдумує відхід зі збірної Аргентини
Фото - Getty Images
#Ліонель Скалоні

Джерело - suspilne.media.

Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розглядає відхід зі своєї нинішньої посади.

Про це розповів сам аргентинський фахівець.

"Аргентині потрібен тренер, який спроможний дати всю можливу енергію і який почувається добре… Мені потрібно зупинити м’яч і подумати, у цей момент у мене є багато про що розмірковувати.

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Футболісти багато віддали всьому тренерському штабу, тому це потрібно брати до уваги. Це не прощання чи щось подібне, але мені потрібно подумати, тому що планка дуже висока, важко продовжувати і складно перемагати. Мені потрібно трохи подумати про це. Після роздумів я поговорю з президентом федерації та гравцями", - розповів Скалоні.

Раніше Мессі травмувався у матчі із Бразилією.

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