Мессі травмувався у матчі із Бразилією

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав травму у грі відбору на ЧС-2026 проти Бразилії (1:0).
Про це розповів сам футболіст.
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"Я відчув дискомфорт у м'язі, що приводить. Це була моя остання гра в році, так що у мене є час відновитися, щоб почати 2024 рік, викладаючись повністю", - сказав Мессі.
Нагадаємо, Ліонеля було замінено на 78-й хвилині гри. За інформацією видання ESPN, аргентинець зазнав травми ще в першому таймі.