Мессі травмувався у матчі із Бразилією

Ліонель Мессі прокоментував свою травму

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав травму у грі відбору на ЧС-2026 проти Бразилії (1:0).

Про це розповів сам футболіст.

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"Я відчув дискомфорт у м'язі, що приводить. Це була моя остання гра в році, так що у мене є час відновитися, щоб почати 2024 рік, викладаючись повністю", - сказав Мессі.

Нагадаємо, Ліонеля було замінено на 78-й хвилині гри. За інформацією видання ESPN, аргентинець зазнав травми ще в першому таймі.