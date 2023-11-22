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Федорчук очолив спортивну академію Руха

Валерій Федорчук отримав посаду у клубі
Сьогодні 18:11 239 0
Федорчук очолив спортивну академію Руха
#Рух Львів, #Валерій Федорчук

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух оголосив про призначення свого колишнього капітана Валерія Федорчука на посаду спортивного директора дитячо-юнацької спортивної школи.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

"Не вагаючись відгукнувся на пропозицію керівництва школи, адже хочеться спробувати себе в новій ролі тепер як менеджера. Тут я спробую поділитися своїм великим футбольним досвідом, набутим впродовж довгої кар`єри. Це перший фактор.

Друге, сприятиму розвитку дітей "рухівської" школи, допомагатиму їм ставати кращими, щоб в майбутньому вони могли продовжувати футбольну кар’єру в системі Руху.

І третє, я буду вчитися і розвиватися, адже в ДЮСШ Рух працюють фахові спеціалісти, які вже мають досвід роботи з молоддю", – сказав Федорчук.

Нагадаємо, Зоря зіграє матч 16 туру УПЛ з Рухом в Ужгороді.

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