Металіст 1925 попрощався з генеральним директором

Угоду розірвали за згодою сторін

Металіст 1925 оголосив про те, що після трьох років роботи клуб залишає вже колишній генеральний директор Ярослав Вдовенко.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

На загальних зборах клубу ухвалено рішення про припинення контракту з Вдовенком за згодою сторін.

Ярослав Вдовенко став генеральним директором Металіста 1925 у вересні 2020 року. Він прийшов на посаду, коли клуб виступав у Першій лізі, і одразу висловив амбіції, щоб команда підвищилася в класі до Прем'єр-ліги. Того ж сезону колективу вдалося виконати це завдання.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 втратив Вачіберадзе.