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Кепа може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів

Голкіпер відновлюється після надриву абдуктора
Сьогодні 12:40 173 0
Кепа може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів
#Андрій Лунін, #Кепа, #Наполі, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага пропустить матчі проти Кадіса та Наполі через травму.

Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.

29-річний іспанець повернеться на поле до матчу з Бетісом, який відбудеться 9 грудня.

Голкіпер відновлюється після надриву абдуктора.

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