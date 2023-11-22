Кепа може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага пропустить матчі проти Кадіса та Наполі через травму.
Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.
29-річний іспанець повернеться на поле до матчу з Бетісом, який відбудеться 9 грудня.
Голкіпер відновлюється після надриву абдуктора.
👍Ancelotti confía en recuperar a Bellingham y Ceballos para el partido ante el Cádiz.— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) November 21, 2023
❌️ Se espera a Kepa para el partido ante el Betis. Tampoco jugará la próxima semana ante el Napoles.
⚽️ El italiano seguirá apostando por el mismo esquema que en los últimos partidos.
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