Кепа може пропустити матч з Наполі в Лізі чемпіонів

Голкіпер відновлюється після надриву абдуктора

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага пропустить матчі проти Кадіса та Наполі через травму.

Про це повідомляє журналіст Мігель Анхель Діас.

29-річний іспанець повернеться на поле до матчу з Бетісом, який відбудеться 9 грудня.

Голкіпер відновлюється після надриву абдуктора.

👍Ancelotti confía en recuperar a Bellingham y Ceballos para el partido ante el Cádiz.



❌️ Se espera a Kepa para el partido ante el Betis. Tampoco jugará la próxima semana ante el Napoles.



⚽️ El italiano seguirá apostando por el mismo esquema que en los últimos partidos. — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) November 21, 2023

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