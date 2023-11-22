Федецький: Арбітру не вистачило яєць, щоб поставити пенальті у ворота Італії

Джерело - Чемпіон.
Арбітр матчу кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія (0:0) Хесус Хіль Мансано мав ставити пенальті за фол проти Михайла Мудрика.
Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.
"На мою думку, чистий пенальті! Я впевнений, якби такий момент був біля наших воріт, арбітр, не замислюючись, призначив би пенальті. Насторожує все це в контексті слів Чеферіна. Але, чекайте, УЄФА це ж незалежна організація?! Як такі тези можна говорити перед матчем?! Для мене це нонсенс. Арбітр загалом відпрацював нормально, але в ключовому моменті матчу він побоявся навіть переглянути повтор.
Доннарумма: Арбітр міг поставити пенальті за фол проти Мудрика
Як колись сказав Вася Кобін: "Йому не вистачило яєць, щоб поставити пенальті". Мудрик був першим на мʼячі, контакт був, щоб там не розказував цей лисий щур Спаллетті. Він вже висловився на рахунок росії — компліменти, спорт для нього поза війною. Просто лисий шарлатан", – сказав Федецький.
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