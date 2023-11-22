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Федецький: Арбітру не вистачило яєць, щоб поставити пенальті у ворота Італії

Федецький прокоментував непризначене пенальті у ворота збірної Італії
Сьогодні 11:52 212 1
Федецький: Арбітру не вистачило яєць, щоб поставити пенальті у ворота Італії

Джерело - Чемпіон.

Арбітр матчу кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія (0:0) Хесус Хіль Мансано мав ставити пенальті за фол проти Михайла Мудрика.

Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.

"На мою думку, чистий пенальті! Я впевнений, якби такий момент був біля наших воріт, арбітр, не замислюючись, призначив би пенальті. Насторожує все це в контексті слів Чеферіна. Але, чекайте, УЄФА це ж незалежна організація?! Як такі тези можна говорити перед матчем?! Для мене це нонсенс. Арбітр загалом відпрацював нормально, але в ключовому моменті матчу він побоявся навіть переглянути повтор.

  Доннарумма: Арбітр міг поставити пенальті за фол проти Мудрика

Як колись сказав Вася Кобін: "Йому не вистачило яєць, щоб поставити пенальті". Мудрик був першим на мʼячі, контакт був, щоб там не розказував цей лисий щур Спаллетті. Він вже висловився на рахунок росії — компліменти, спорт для нього поза війною. Просто лисий шарлатан", – сказав Федецький.

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