Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 22-е листопада відбулося 5 матчів у межах 6-го раунду відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.

Чемпіонат світу-2026 - кваліфікація

6 раунд, 22 листопада

Парагвай - Колумбія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Борре (пен)

Еквадор - Чилі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Мена

Уругвай - Болівія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Нуньєс, 2:0 - 39 автогол Вільямс, 3:0 - 71 Нуньєс

Бразилія - Аргентина 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Отаменді

Перу - Венесуела 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Йотун, 1:1 - 54 Саваріно

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