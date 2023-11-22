Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Вчора 18:58 2354
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:19 155
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:42 549
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Вчора 21:52 580
УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Вчора 19:42 697
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Вчора 15:55 628
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Вчора 09:38 3225 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Вчора 03:15 2439
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 02:12 1353
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
20.11.2023 23:50 1022
Прямі трансляції

Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026

Сьогодні 08:19 155 0
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 22-е листопада відбулося 5 матчів у межах 6-го раунду відбору на чемпіонат світу-2026 у Південній Америці.

Чемпіонат світу-2026 - кваліфікація
6 раунд, 22 листопада

Парагвай - Колумбія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Борре (пен)

Еквадор - Чилі 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Мена

Уругвай - Болівія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Нуньєс, 2:0 - 39 автогол Вільямс, 3:0 - 71 Нуньєс

Бразилія - Аргентина 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Отаменді

Перу - Венесуела 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Йотун, 1:1 - 54 Саваріно

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 1521
Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України 1333
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія 3225 2
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 2354
Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією 2294
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії "Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії 890 2
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31126
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 85192 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13441 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122274
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2672 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25089