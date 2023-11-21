Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025

Єдиний гол забив Бражко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 перемогла однолітків з Азербайджану у матчі групового етапу кваліфікації Євро-2025.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Уная Мельгоси. На 33-ій хвилині матчу захисник Азербайджану порушив правила проти Волошина і було призначено пенальті, яке впевнено реалізував Бражко.

26 березня 2024 року Азербайджан та Україна проведуть ще один матч.

Євро-2025 U-21

Кваліфікація, група F

21 листопада

Україна (U-21) - Азербайджан (U-21) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Бражко (пен)

Україна (U-21): Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко, Ярмолюк (Рубчинський, 51), Бражко (к), Очеретько, Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В’юнник, 73), Волошин (Кучерявий, 73).

Азербайджан (U-21): Самігуллін, А. Рзаєв, Гасанов, Гусейнов, Дамадаєв, Сафаров, Ахундзаде (Салянський, 90+2), Юсіфлі (к) (Гасанзаде, 90+2), В. Рзаєв, Джафаров (Насірлі, 76), Абдуллаєв (Велієв, 63).

Попереджені: Рубчинський (90+3) - Дамадаєв (88).

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