Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 18:58 2070
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Сьогодні 21:52 261
УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Сьогодні 19:42 436
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Сьогодні 15:55 513
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Сьогодні 09:38 3113 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Сьогодні 03:15 2354
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 02:12 1282
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:50 978
Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:39 1033
Україна - Італія 0:0. Як це було
Вчора 23:38 42734 7
Прямі трансляції

Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025

Єдиний гол забив Бражко
Сьогодні 21:52 261 0
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 перемогла однолітків з Азербайджану у матчі групового етапу кваліфікації Євро-2025.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Уная Мельгоси. На 33-ій хвилині матчу захисник Азербайджану порушив правила проти Волошина і було призначено пенальті, яке впевнено реалізував Бражко.

26 березня 2024 року Азербайджан та Україна проведуть ще один матч.

Євро-2025 U-21
Кваліфікація, група F
21 листопада

Україна (U-21) - Азербайджан (U-21) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Бражко (пен)

Україна (U-21): Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко, Ярмолюк (Рубчинський, 51), Бражко (к), Очеретько, Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В’юнник, 73), Волошин (Кучерявий, 73).

Азербайджан (U-21): Самігуллін, А. Рзаєв, Гасанов, Гусейнов, Дамадаєв, Сафаров, Ахундзаде (Салянський, 90+2), Юсіфлі (к) (Гасанзаде, 90+2), В. Рзаєв, Джафаров (Насірлі, 76), Абдуллаєв (Велієв, 63).

Попереджені: Рубчинський (90+3) - Дамадаєв (88).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія 0:0. Як це було Україна - Італія 0:0. Як це було 42734 7
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 2070
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024 1282
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія 3113 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті 2354
Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією Мудрик відреагував на скандальний момент матчу з Італією 2164
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19593
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8546 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45661
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 25064
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109747 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95682