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Український тренер може очолити Героскіп

Сьогодні 22:40 157 0
Український тренер може очолити Героскіп

Джерело - UA-футбол.

Український тренер Геннадій Жилкін, який зараз входить до тренерського штабу Акжайика з Казахстану, може прийняти кіпрський клуб Героскіпу.

Про це повідомляє sport.ua.

Цю інформацію у місцевих ЗМІ озвучив президент кіпрського клубу Феміс Сагіров.

Зазначимо, що український бізнесмен Феміс Сагіров раніше був президентом ФК Перемога, проте після вторгнення росії до України команда припинила існування.

На цей час Героскіпу посідає друге місце у турнірній таблиці Третього дивізіону Кіпру.

54-річний Жилкін працював тренером воротарів в Оболоні, Кривбасі, Металургу (Донецьк) та російській Мордовії, у кожному з цих клубів він був помічником Юрія Максимова.

Цьогорічний тренер воротарів Акжайика також входив до тренерського штабу Колоса (Зачепилівка) та ФК Перемога (Дніпро).

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