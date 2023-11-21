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Угорська футбольна асоціація бажає прийняти фінал Ліги чемпіонів

Угорщина претендує на фінал Ліги чемпіонів 2026 або 2027 року
Сьогодні 22:09 148 0
Угорська футбольна асоціація бажає прийняти фінал Ліги чемпіонів

Джерело - UA-футбол.

Угорська футбольна асоціація подала офіційну заявку на право приймати фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє MLSZ.

Еньйо Сіпош, підкреслив, що Угорщина конкурує з Італією за право прийому двох майбутніх фіналів Ліги чемпіонів. Обидві країни подали офіційні матеріали до лютого на оцінку Європейської футбольної асоціації.

"Однією з найважливіших цілей Угорської футбольної асоціації було привезти престижні міжнародні футбольні матчі в Угорщину, щоб угорські вболівальники могли побачити зіркових гравців і престижні матчі зблизька. Ми вже організували фінал жіночої Ліги чемпіонів, фінал Ліги Європи, фінал Суперкубка, а також провели кілька матчів Чемпіонату Європи і від уболівальників, які сюди приїжджають", - сказав Еньйо.

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