Угорська футбольна асоціація бажає прийняти фінал Ліги чемпіонів

Угорська футбольна асоціація подала офіційну заявку на право приймати фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє MLSZ.

Еньйо Сіпош, підкреслив, що Угорщина конкурує з Італією за право прийому двох майбутніх фіналів Ліги чемпіонів. Обидві країни подали офіційні матеріали до лютого на оцінку Європейської футбольної асоціації.

"Однією з найважливіших цілей Угорської футбольної асоціації було привезти престижні міжнародні футбольні матчі в Угорщину, щоб угорські вболівальники могли побачити зіркових гравців і престижні матчі зблизька. Ми вже організували фінал жіночої Ліги чемпіонів, фінал Ліги Європи, фінал Суперкубка, а також провели кілька матчів Чемпіонату Європи і від уболівальників, які сюди приїжджають", - сказав Еньйо.