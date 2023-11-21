Нападник Баварії Томас Мюллер вирішив продовжувати свою футбольну кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт з Баварією у Мюллера закінчується влітку 2024 року. Раніше у ЗМІ ходили чутки про те, що 34-річний форвард наприкінці сезону може завершити свою кар'єру.

Мюллер вирішив продовжувати кар'єру і залишиться у футболі ще як мінімум на рік. Однак при цьому немає впевненості в тому, що він залишиться у Баварії: існує ймовірність того, що Мюллер покине чемпіонів Німеччини і підпише контракт з іншим клубом.

Нагадаємо Мюллер є вихованцем Баварії і виступає за рідний клуб протягом усієї кар'єри. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 голи і 5 асистів у 14 матчах у всіх турнірах.