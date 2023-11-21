Колишній тренер Шахтаря очолив португальську команду

Джерело - xsport.ua.
Керівництво клубу португальської Прімейри Каза Пія призначив головним тренером Педру Морейри.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
З 48-річним португальським фахівцем підписано контракт із терміном дії до кінця цього сезону.
Педру Морейра в Україні відомий як один з асистентів Паулу Фонсеки у Шахтарі. Фахівець провів три роки у стані гірників, а згодом працював із Фонсекою у Ромі.
На цей час Каза Пія посідає 15-е місце у турнірній таблиці вищого дивізіону Португалії, перебуваючи всього в одному очку від зони перехідних матчів та за три - від зони вильоту.