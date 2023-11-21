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Колишній тренер Шахтаря очолив португальську команду

Сьогодні 18:55 278 0
Колишній тренер Шахтаря очолив португальську команду

Джерело - xsport.ua.

Керівництво клубу португальської Прімейри Каза Пія призначив головним тренером Педру Морейри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З 48-річним португальським фахівцем підписано контракт із терміном дії до кінця цього сезону.

Педру Морейра в Україні відомий як один з асистентів Паулу Фонсеки у Шахтарі. Фахівець провів три роки у стані гірників, а згодом працював із Фонсекою у Ромі.

На цей час Каза Пія посідає 15-е місце у турнірній таблиці вищого дивізіону Португалії, перебуваючи всього в одному очку від зони перехідних матчів та за три - від зони вильоту.

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