Колишній тренер Шахтаря очолив португальську команду

Керівництво клубу португальської Прімейри Каза Пія призначив головним тренером Педру Морейри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З 48-річним португальським фахівцем підписано контракт із терміном дії до кінця цього сезону.

Педру Морейра в Україні відомий як один з асистентів Паулу Фонсеки у Шахтарі. Фахівець провів три роки у стані гірників, а згодом працював із Фонсекою у Ромі.

На цей час Каза Пія посідає 15-е місце у турнірній таблиці вищого дивізіону Португалії, перебуваючи всього в одному очку від зони перехідних матчів та за три - від зони вильоту.