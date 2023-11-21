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Жіноча збірна України оголосила заявку на заключні матчі Ліги націй

Підопічні Володимира П'ятенка зіграють із Польщею та Сербією
Сьогодні 16:25 187 0
Жіноча збірна України оголосила заявку на заключні матчі Ліги націй

Джерело - womensfootball.com.ua.

Тренерський штаб національної жіночої збірної України визначився на останні матчі групового етапу дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА.

Про це повідомляє womensfootball.com.ua.

Синьо-жовті виступають у групі В3, де змагаються з командами Польщі, Сербії та Греції.

Поєдинок 5-го туру Україна - Польща відбудеться 1 грудня на стадіоні "Сталь" у м. Сталева Воля. Початок - о 19:00 за Києвом. Матч 6-го туру Сербія - Україна відбудеться 5 грудня в сербському місті Стара-Пазова на центральному стадіоні футбольної бази національних збірних (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Старт гри - 20.00 за Києвом.

Виконувач обов'язків головного тренера синьо-жовтих Володимир Пятенко оголосив список із 23 гравців, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки та участі у двох матчах.

Команда збереться ввечері 25 листопада у Львові, одразу після завершення фінального матчу Кубка України. Наступного дня делегація вирушить до польського Жешува де і відбудеться навчально-тренувальний збір.

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар’я Келюшик (Кривбас Кривий Ріг), Катерина Боклач (Марсель, Франція),

Захисники: Катерина Корсун (Ворскла Полтава), Яна Котик (Ворскла Полтава), Ірина Подольська (Ворскла Полтава), Ольга Басанська (Кривбас Кривий Ріг), Любов Шматко (Галатасарай, Туреччина), Яна Деркач (Фомгет, Туреччина),

Півзахисники: Ірина Майбородіна (Колос Ковалівка), Надія Куніна (Колос Ковалівка), Анна Петрик (Ворскла Полтава), Ніколь Козлова (Ворскла Полтава), Вероніка Андрухів (Ворскла Полтава), Вікторія Гірин (Ладомир Володимир), Даяна Семків (Кривбас Кривий Ріг), Таміла Хімич (Житлобуд-1 Харків), Натія Панцулая (Житлобуд-1 Харків), Дар’я Апанащенко (Житлобуд-1 Харків),

Нападники: Яна Калініна (Ворскла Полтава), Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Ніцца, Франція).

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