Жіру: Хочу залишитися у Мілані

Нападник Мілана Олів'є Жіру хотів би продовжити контракт з клубом, який спливає влітку наступного року.

Про це розповів сам нападник.

"Я хотів би залишитися у Мілані. Моя угода закінчується в червні, і я ще не говорив з клубом про своє майбутнє.

Я хочу залишитися, адже вважаю, що все ще можу допомогти команді", - сказав Жіру.