Жіру: Хочу залишитися у Мілані

Джерело - tribuna.com.
Нападник Мілана Олів'є Жіру хотів би продовжити контракт з клубом, який спливає влітку наступного року.
Про це розповів сам нападник.
"Я хотів би залишитися у Мілані. Моя угода закінчується в червні, і я ще не говорив з клубом про своє майбутнє.
Я хочу залишитися, адже вважаю, що все ще можу допомогти команді", - сказав Жіру.
Олів’є виступає за Мілан з липня 2021 року після переходу з Челсі за 2,85 млн євро. Цього сезону він забив 8 голів та віддав 3 асисти у 15 матчах за "россонері".
Нагадаємо, Жіру отримав двоматчеву дискваліфікацію.