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Жіру: Хочу залишитися у Мілані

Олів'є Жіру прокоментував продовження контракту із Міланом
Сьогодні 15:26 143 0
Жіру: Хочу залишитися у Мілані
Фото - gettyimages
#Мілан, #Олів'є Жіру

Джерело - tribuna.com.

Нападник Мілана Олів'є Жіру хотів би продовжити контракт з клубом, який спливає влітку наступного року.

Про це розповів сам нападник.

"Я хотів би залишитися у Мілані. Моя угода закінчується в червні, і я ще не говорив з клубом про своє майбутнє.

Я хочу залишитися, адже вважаю, що все ще можу допомогти команді", - сказав Жіру.

Олів’є виступає за Мілан з липня 2021 року після переходу з Челсі за 2,85 млн євро. Цього сезону він забив 8 голів та віддав 3 асисти у 15 матчах за "россонері".

Нагадаємо, Жіру отримав двоматчеву дискваліфікацію.

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