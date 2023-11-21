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Фраттезі: Ситуація з Крістанте та Мудриком не виглядає очевидною

Давіде Фраттезі висловив свою думку щодо того, чи збивав Браян Крістанте Михайла Мудрика у власному штрафному
Сьогодні 13:25 236 0
Фраттезі: Ситуація з Крістанте та Мудриком не виглядає очевидною

Джерело - tribuna.com.

Фол італійського захисника Браяна Крістанте на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика не виглядає очевидним.

Про це розповів півзахисник збірної Італії Давіде Фраттезі.

"Чи був пенальті? Для мене це не виглядає очевидним. Здавалось, що він [Крістанте] не торкнувся його [Мудрика], але, чесно кажучи, на полі я практично нічого не побачив.

З одного повтору мені здалось, що він торкнувся його, але коли я побачив інший, то він взагалі його не торкнувся", - сказав Фраттезі.

Раніше уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Італією.

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