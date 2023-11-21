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Дзаньйоло: Збірна України - дуже сильна та організована команда

Дзаньйоло: Збірна України - дуже сильна та організована команда
Сьогодні 12:10 91 0
Дзаньйоло: Збірна України - дуже сильна та організована команда
#Дзаньйоло

Джерело - suspilne.media.

Збірна України показала сильну гру у матчі проти команди Італії.

Про це розповів півзахисник італійців Ніколо Дзаньйоло.

"Дуже поважаю українську команду — дуже сильна та організована. Не готовий сказати, що Україна грала сьогодні у п'ять захисників. Грати проти Зінченка дуже важко, це досить класний гравець, як і Миколенко.

Для мене це дуже важкий виклик, справжнє завдання. Але ми [зіграємо] на чемпіонаті Європи, звісно, нам потрібно покращувати стиль нашої гри. Проте у нас ще є шанс.

Ми — велика і класна команда, як сім'я. Ми отримуємо задоволення, плачемо та тішимося разом. Завжди разом.

Тепер нам потрібно захищати наш титул. Ми — чемпіони Європи, і тепер туди їдемо. Для нашої країни це дуже важливо — ми хороша команда і хочемо ще раз виграти чемпіонат Європи", - розповів Дзаньйоло.

Раніше уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Італією.

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