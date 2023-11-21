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Італія, Чехія та Словенія вийшли у фінальну частину Євро-2024

Сьогодні 08:39 264 0
Італія, Чехія та Словенія вийшли у фінальну частину Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Після матчів заключного туру відбору Євро-2024 збірні Чехії, Італії та Словенії вийшли на Євро-2024.

Чехи в останньому турі кваліфікації вдома обіграли Молдову (3:0) і з 15 очками зайняли 2-е місце в групі E. 1-е місце посіла збірна Албанії.

Італійці зіграли внічию з Україною та зберегли друге місце у групі С.

Словенці на своєму полі обіграли Казахстан (2:1) та з 22 балами з 2-ї позиції слідом за Данією вийшли з групи F.

Станом на зараз відомі 20 учасників фінальної стадії Євро-2024. Окрім господаря, команди Німеччини, ними стали збірні Албанії, Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Англії, Франції, Угорщини, Італії, Нідерландів, Португалії, Румунії, Шотландії, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швейцарії, Туреччини.

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