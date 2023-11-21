Головне
Збірна України не змогла переграти Італію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:39 897
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Сьогодні 09:38 2455 2
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 08:56 1174
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Сьогодні 03:15 1838
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 02:12 1096
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:50 818
Україна - Італія 0:0. Як це було
Вчора 23:38 42158 7
Анчелотті підписав контракт зі збірною Бразилії - ЗМІ
Вчора 22:53 916
Павелку продовжили запобіжний захід
Вчора 22:25 446 1
Довбик взимку може змінити клуб
Вчора 20:46 917
Прямі трансляції

Ребров: Ми показали характер, билися за нашу країну

Сергій Ребров прокоментував нічию (0:0) у вирішальному матчі з Італією в межах кваліфікації Євро-2024.
Сьогодні 10:39 194 0
Ребров: Ми показали характер, билися за нашу країну
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Гравці збірної України показали характер у матчі проти команди Італії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Ми мали план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди з перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти. Так, зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм.

Ми боролися до останньої гри. Я вдячний гравцям, з якими ми працюємо разом приблизно півроку. Вони показали розуміння нашої гри, показали український характер. Як усі ви знаєте, війна в Україні продовжується. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само, як і я. Непросто працювати в цій атмосфері. Але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну.

Раніше уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Італією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 7351
Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024 4764
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78915
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія 2455 2
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 7634 2
Україна - Італія 0:0. Як це було Україна - Італія 0:0. Як це було 42158 7
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10733
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32761
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32769
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16576 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95648
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31344