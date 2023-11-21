Ребров: Ми показали характер, билися за нашу країну

Гравці збірної України показали характер у матчі проти команди Італії.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Ми мали план на гру. Ми грали проти чинного чемпіона Європи. Дуже важко проти цієї команди з перших хвилин постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більше сконцентрувалися на обороні, а в другому грали інтенсивніше, більше пресингували, завдяки цьому відбирали м’яч і створювали моменти. Так, зараз хлопці дуже засмучені, тому що не здобули результат. Але я вважаю, що вони показали гарну гру, можу тільки подякувати їм.

Ми боролися до останньої гри. Я вдячний гравцям, з якими ми працюємо разом приблизно півроку. Вони показали розуміння нашої гри, показали український характер. Як усі ви знаєте, війна в Україні продовжується. Це важко для гравців, які завжди дивляться в телефон, стежать за новинами, так само, як і я. Непросто працювати в цій атмосфері. Але ми всі розуміємо, що представляємо сильну країну, що й продемонстрували на полі. Ми показали характер, билися за нашу країну.