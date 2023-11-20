Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 10 туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.
Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
10 раунд, 20 листопада
Албанія - Фарерські острови 0:0
Північна Ірландія - Данія 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 60 Прайс, 2:0 - 81 Чарльз
Північна Македонія - Англія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Барді, 1:1 - 59 Атанасов (автогол)
Сан-Марино - Фінляндія 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Сойрі, 0:2 - 58 Сойрі, 1:2 - 90+7 Берарді (пен)
Словенія - Казахстан 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Шешко, 1:1 - 48 Оразов, 2:1 - 86 Вербич
Чехія - Молдова 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Доудєра, 2:0 - 72 Хори, 3:0 - 90 Соучек
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!