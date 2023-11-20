Головне
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:17 15354
Збірна України назвала склад на матч проти Італії
Сьогодні 20:31 550
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 16:03 6595
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:24 7179 2
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію
Сьогодні 12:34 78740
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:43 343429 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 47543
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 730
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 870
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1372
Прямі трансляції

Менді подав до суду на Манчестер Сіті

Футболісту не виплачували зарплату під час розслідування у зґвалтуваннях
Сьогодні 22:10 79 0
Менді подав до суду на Манчестер Сіті
Фото - Getty Images
#Бенджамін Менді

Джерело - skysports.com.

Захисник Лор’яна Бенжамен Менді подав багатомільйонний позов до Трибуналу зі трудових спорів проти свого колишнього клубу Манчестер Сіті.

Про це повідомляє  Sky Sports.

Футболіст заявляє про “несанкціоновані утримання із заробітної плати” після того, як у 2021 році йому було пред’явлені звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

За словами представника Менді, Манчестер Сіті взагалі не виплачував йому будь-якої заробітної плати з вересня 2021 року, після того, як Бенжамену були пред’явлені звинувачення в різних правопорушеннях, в яких він згодом був виправданий, до закінчення терміну його контракту в червні 2023 року.

Розслідування щодо можливих десяти епізодів зґвалтування або сексуальних домагань розпочалося у серпні 2021 року. У липні з футболіста було знято усі звинувачення.

Нагадаємо, про справу Менді може вийти документальний фільм.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН Україна - Італія 0:0. ОНЛАЙН 15355
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343429 6
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 6595
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78740
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 7179 2
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 47543
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36805
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61076
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3290
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20854 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10708
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21709