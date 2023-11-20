Менді подав до суду на Манчестер Сіті

Футболісту не виплачували зарплату під час розслідування у зґвалтуваннях

Захисник Лор’яна Бенжамен Менді подав багатомільйонний позов до Трибуналу зі трудових спорів проти свого колишнього клубу Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футболіст заявляє про “несанкціоновані утримання із заробітної плати” після того, як у 2021 році йому було пред’явлені звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

За словами представника Менді, Манчестер Сіті взагалі не виплачував йому будь-якої заробітної плати з вересня 2021 року, після того, як Бенжамену були пред’явлені звинувачення в різних правопорушеннях, в яких він згодом був виправданий, до закінчення терміну його контракту в червні 2023 року.

Розслідування щодо можливих десяти епізодів зґвалтування або сексуальних домагань розпочалося у серпні 2021 року. У липні з футболіста було знято усі звинувачення.

Нагадаємо, про справу Менді може вийти документальний фільм.

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