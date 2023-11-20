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Михалик: Збірна Італії - незручний суперник для України

Тарас Михалик прокоментував матч Україна - Італія
Сьогодні 18:14 131 0
Михалик: Збірна Італії - незручний суперник для України
Фото - УАФ
#Михалик

Джерело - sport.ua.

Збірна України повинна продемонструвати найкращі свої якості, щоб претендувати на перемогу у матчі відбору Євро-2024 проти Італії.

Про це розповів колишній гравець національної збірної України Тарас Михалик.

"Скуадра Адзурра" – незручний суперник для української збірної, яка в зіграних поєдинках лише двічі не програвала. Але в життя рано чи пізно завжди щось трапляється вперше. То чому б саме сьогодні в Леверкузені не перервати цю сумну безвиграшну серію й не взяти вперше гору? Тим паче, що для завоювання прямої перепустки на Євро-2024, нашим хлопцям потрібна тільки перемога.

У Леверкузені впевнених дій 2-3 наших футболістів буде замало, аби схилити шальки терезів на свій бік. Потрібно, аби вся українська збірна продемонструвала свої кращі якості. До речі, як на мене, нинішня наша збірна – боєздатна, їй до снаги дати бій будь-якому опоненту. Але, повторюю, за умови, що всі гравці будуть готові стрибнути, образно кажучи, вище голови.

Італія не тільки незручний опонент, але й потужний. Ось чому важливо, щоб в Леверкузені не лише всі пазли склалися, а й щоб фарт був на нашому боці. Думаю, що Ребров та його підопічні це чудово усвідомлюють й подбають, аби на Бай-арені сьогодні був український вечір", - відзначив Михалик.

Матч Україна - Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21.45. 

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