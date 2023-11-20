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Маркевич: Маліновський може вистрелити у будь-який момент

Маркевич прокоментував матч України проти Італії
Сьогодні 17:57 157 0
Маркевич: Маліновський може вистрелити у будь-який момент
Фото - УАФ
#Руслан Маліновський, #Мирон Маркевич

Джерело - sport-express.ua.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може зіграти вирішальну роль у сьогоднішньому матчі проти Італії.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Маліновський – перевірений роками й матчами гравець. Він може вийти на заміну, а скоріш за все так і буде, та вистрелити в будь-який момент. Руслану не треба багато часу, щоб увійти в гру, щоб видати пас через півполя чи забити з далекої дистанції, як він уміє та не раз це робив. 

Тим більше, хто-хто, а Маліновський відмінно знає Італію, їх гравців. Він стільки років в Серії А вже грає. Так, нині він не дуже добре грає у своєму клубу, але це нічого не значить. Маліновський – футболіст високого рівня", – сказав Маркевич.

Цього сезону Маліновський зіграв 11 матчів за Дженоа, в яких відзначився двома асистами.

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