Маркевич: Маліновський може вистрелити у будь-який момент

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може зіграти вирішальну роль у сьогоднішньому матчі проти Італії.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Маліновський – перевірений роками й матчами гравець. Він може вийти на заміну, а скоріш за все так і буде, та вистрелити в будь-який момент. Руслану не треба багато часу, щоб увійти в гру, щоб видати пас через півполя чи забити з далекої дистанції, як він уміє та не раз це робив.

Тим більше, хто-хто, а Маліновський відмінно знає Італію, їх гравців. Він стільки років в Серії А вже грає. Так, нині він не дуже добре грає у своєму клубу, але це нічого не значить. Маліновський – футболіст високого рівня", – сказав Маркевич.