Караваєв: Не всі хочуть бачити Україну на Євро

Європейські чиновники не хочуть бачити збірну України на Євро-2024.

Про це розповів захисник українців Олександр Караваєв.

"Зрозуміло, Італія – це топ-збірна. Вона вигравала чемпіонати світу, Європи. Звісно, що коли на великих форумах грають такі топ-команди, це дуже добре для глядачів. Розуміємо, що не всі хочуть бачити там Україну і краще б це була Італія. Але так відкрито симпатизувати, звісно, не можна. Всі розуміють між рядків. Думаю, коли на таких турнірах будуть команди нижчі класом, це сприятиме розвитку футболу. Як приклад – Греція, яка у 2004 році стала чемпіоном Європи чи Данія у 1992 році, тож це круто для футбольної спільноти. Це дає не топ-збірним і їхнім країнам поштовх у розвитку.

Вірю, що суддівство буде обєктивним. Мені дуже сподобалось суддівство на Євро-2020. В кожному матчі максимум 1-2 помилки. Всюди відзначали, що це було одне з найкращих суддівств за всю історію. Майже не було суперечливих моментів, все було дуже чітко. Тому і вважаю, що на таких міжнародних матчах об’єктивно судять. Може і є якийсь невеличкий шанс, що десь симпатизують більше топ-командам, але я не думаю, що настільки, щоб впливало на результат, - сказав Караваєв.