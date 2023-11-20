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Караваєв: Не всі хочуть бачити Україну на Євро

Олександр Караваєв відреагував на слова президента УЄФА Александера Чеферіна, який заявив, що невихід Італії на Євро-2024 буде катастрофою.
Сьогодні 17:17 222 0
Караваєв: Не всі хочуть бачити Україну на Євро
#Олександр Караваєв

Джерело - terrikon.com.

Європейські чиновники не хочуть бачити збірну України на Євро-2024.

Про це розповів захисник українців Олександр Караваєв.

"Зрозуміло, Італія – це топ-збірна. Вона вигравала чемпіонати світу, Європи. Звісно, що коли на великих форумах грають такі топ-команди, це дуже добре для глядачів. Розуміємо, що не всі хочуть бачити там Україну і краще б це була Італія. Але так відкрито симпатизувати, звісно, не можна. Всі розуміють між рядків. Думаю, коли на таких турнірах будуть команди нижчі класом, це сприятиме розвитку футболу. Як приклад – Греція, яка у 2004 році стала чемпіоном Європи чи Данія у 1992 році, тож це круто для футбольної спільноти. Це дає не топ-збірним і їхнім країнам поштовх у розвитку.

Вірю, що суддівство буде обєктивним.  Мені дуже сподобалось суддівство на Євро-2020. В кожному матчі максимум 1-2 помилки. Всюди відзначали, що це було одне з найкращих суддівств за всю історію. Майже не було суперечливих моментів, все було дуже чітко. Тому і вважаю, що на таких міжнародних матчах об’єктивно судять. Може і є якийсь невеличкий шанс, що десь симпатизують більше топ-командам, але я не думаю, що настільки, щоб впливало на результат, - сказав Караваєв.

Матч Україна - Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, о 21.45. 

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