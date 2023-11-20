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Шахтар поступився Руху у товариському матчі

Матч завершився перемогою Руха
Сьогодні 16:57 84 0
Шахтар поступився Руху у товариському матчі
#Рух Львів, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поступився Руху у контрольному матчі.

Гра завершилася перемогою львівської команди з рахунком 3:1.

Товариський матч

20 листопада

Рух- Шахтар 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 7 Келсі, 1:1 - 14 Слюбик, 2:1 - 44 Холод, 3:1 - 64 Столярчук

Рух: Герета (Ледвій, 46), Кітела, Слюбик, Холод (ГНП, 74), Лях (Альваренга, 74), Едсон (Підгурський, 58), Сапуга, Таллес (Довгий, 74), Руніч (Мисик, 74), Соломон (Столярчук, 58), Пастух (Карабін, 74)

Шахтар: Рудько, Дрозд (Петряк, 46), Чигринський (к), Ракіцький (Козік, 46), Топалов, Кастілло, Криськів (Цуканов, 46), Швед, Егіналду (Лосенко, 84), Невертон (Кащук, 46), Келсі

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