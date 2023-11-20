УАФ не платитиме за оренду Бай-Арени на матч з Італією

Мер Леверкузена Уве Річарт провів оперативні переговори з Баєром

Мер Леверкузена Уве Річарт провів оперативні переговори з Баєром, що дозволило обрати Бай-Арену як місце проведення вирішального матчу відбору до Євро-2024 проти Італії.

Про це повідомляє Sport.ua.

УАФ не платитиме за оренду стадіону на матч з італійцями.

Україна - Італія: онлайн-трансляція

Ураїнська делегація зможе оселитися у готелі на території Бай-Арени, яка вміщує майже 30 тисяч глядачів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!