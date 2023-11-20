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УАФ не платитиме за оренду Бай-Арени на матч з Італією

Мер Леверкузена Уве Річарт провів оперативні переговори з Баєром
Сьогодні 15:17 230 0
УАФ не платитиме за оренду Бай-Арени на матч з Італією
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Баєр

Джерело - Sport.ua.

Мер Леверкузена Уве Річарт провів оперативні переговори з Баєром, що дозволило обрати Бай-Арену як місце проведення вирішального матчу відбору до Євро-2024 проти Італії.

Про це повідомляє Sport.ua.

УАФ не платитиме за оренду стадіону на матч з італійцями.

  Україна - Італія: онлайн-трансляція

Ураїнська делегація зможе оселитися у готелі на території Бай-Арени, яка вміщує майже 30 тисяч глядачів.

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