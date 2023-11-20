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Декілька топ-клубів ризикують порушити ліміт витрат УЄФА на сезон 2025/26

Сьогодні 14:54 100 0
Декілька топ-клубів ризикують порушити ліміт витрат УЄФА на сезон 2025/26

Близько третини клубів, що грають у Лізі чемпіонів 2023/24, ризикують порушити майбутній ліміт витрат, встановлений УЄФА. 

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Починаючи з сезону 2025/26, витрати на зарплату гравцям і тренерам, трансфери та гонорари агентам не повинні перевищувати 70% від доходу клубу за останній фінансовий рік. У поточній кампанії цей ліміт становить 90%, а в сезоні 2024/25 він зменшиться до 80%.

Серед клубів, що ризикують перевищити ліміт, називаються Атлетіко (дохід – 377 млн євро, витрати – 320 (85%), Реал Сосьєдад (дохід – 113,1 млн євро, витрати – 92,3 (82%), Наполі, Лаціо, ПСЖ та Ланс. Однак у всіх них є час, щоб виправити ситуацію.

Серед англійських клубів наразі лише Арсенал відповідає цьому правилу.

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