Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч з Італією:

Воротарі: Бущан, Трубін, Різник

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Сваток

Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан

Зі списку гравців, які зараз перебувають у розташуванні національної команди, до неї не потрапили захисники Максим Таловєров та Олександр Караваєв, а також півзахисник Єгор Назарина.

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