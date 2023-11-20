Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією

Джерело - УАФ.
Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії.
Про це повідомляє УАФ.
Заявка збірної України на матч з Італією:
Воротарі: Бущан, Трубін, Різник
Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Сваток
Півзахисники: Степаненко, Зубков, Судаков, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок
Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан
Зі списку гравців, які зараз перебувають у розташуванні національної команди, до неї не потрапили захисники Максим Таловєров та Олександр Караваєв, а також півзахисник Єгор Назарина.
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