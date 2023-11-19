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Андерссон залишив посаду головного тренера збірної Швеції

Команда не змогла вийти на чемпіонат Європи-2024
Вчора 23:55 205 0
Андерссон залишив посаду головного тренера збірної Швеції

Джерело - Шведський футбольний союз.

Янне Андерссон залишив посаду головного тренера збірної Швеції.

Про це повідомляє сайт Шведського футбольного союзу.

Команда не змогла вийти на чемпіонат Європи-2024.

  Швеція - Естонія 2:0: огляд матчу відбору Євро-2024

У групі F шведи набрали 10 очок і зайняли третє місце. На Євро вийшли Бельгія (20 очок) та Австрія (19).

61-річний Андерссон тренував збірну Швеції з 2016 року. На ЧС-2022 Швеція також не змогла пробитись.

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