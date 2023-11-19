Результати 10-го раунду відбору Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19-го листопада, відбулося 2 матчі в межах 10-го раунду відбору на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація

10 раунд, 19 листопада

Сербія - Болгарія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Велькович, 1:1 - 59 Русев, 1:2 - 69 Десподов, 2:2 - 82 Бабич

Угорщина - Чорногорія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Рубежич, 1:1 - 67 Собослай, 2:1 - 68 Собослай, 3:1 - 90+3 Надь

19:00. Бельгія - Азербайджан

19:00. Швеція - Естонія

21:45. Боснія і Герцеговина - Словаччина

21:45. Іспанія - Грузія

21:45. Ліхтенштейн - Люксембург

21:45. Португалія - Ісландія

21:45. Шотландія - Норвегія

Нагадаємо, що 20 листопада відбудеться вирішальний матч Україна - Італія. Початок о 21:45 за київським часом.