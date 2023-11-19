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Зінченко - про матч з Італією: Коли граєш проти суперника, у якого весь матч не затикається рот, ти губиш концентрацію

Сьогодні 15:11 277 0
Зінченко - про матч з Італією: Коли граєш проти суперника, у якого весь матч не затикається рот, ти губиш концентрацію
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Для гравців збірної Італії матч розпочинається не зі стартового свистка, а з роздягальні.

Про це заявив півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Це чинні чемпіони Європи. Не хочу навіть витрачати час на те, щоб говорити наскільки це сильна команда. Всі це розуміють. Я дуже сподіваюсь на підтримку українців, які прийдуть подивитись на цей матч.

Теж на 100% впевнений, що мільйони людей будуть дивитись матч з різних куточків світу, і з України теж. Всі ми розуміємо відповідальність. Нам треба показати свою найкращу гру як індивідуально, так і командно, щоб досягти успіху.

Італійці люблять грати з м'ячем. Вони грають в комбінаційний футбол. Я зараз дуже багато звертаю уваги на те, як вони живуть футболом і грою. Гра починається не зі свистком судді, а раніше, ще в роздягальні. Те, як вони співають гімн, як вони живуть грою - це говорить про їх команду.

Вони живуть грою кожну секунду. Коли ти граєш проти суперника, у якого весь матч не затикається рот, вони такі всі енерджайзери, то ти сам, граючи проти них, губиш цю концентрацію. Це буває у всіх команд, але я б покращив це у нас теж", - сказав Зінченко.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені. Початок о 21.45.

Нагадаємо, що Зінченко сподівається на перехід Судакова до Арсеналу.

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